В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса
Накануне президент провел онлайн-встречу с учеными и экспертами по коронавирусу. Они рассказали главе государства о передовых технологиях, применяемых в мире и придуманных в России.
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Разработка отечественной вакцины от коронавируса сейчас идет сразу по нескольким направлениям, в том числе, с учетом зарубежного опыта. О ходе этих работ ведущие медики России рассказали президенту.
Во время встречи возникли споры о том, кто наиболее уязвим для вируса и станут ли панацеей антитела плазмы крови.
Владимир Путин заверил, что государство окажет ученым всю необходимую помощь, но предостерег: времени на дискуссии не осталось, испытания вакцины должны начаться в июне. Об итогах онлайн-совещания — репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.
Тем временем в Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса. Об этом рассказала заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — отметила Анастасия Ракова.
Отмечается также, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
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