В ООН предрекли голод «библейского масштаба» из-за коронавируса

Мир может столкнуться с массовым голодом «библейского масштаба» из-за коронавируса уже в ближайшие месяцы. Об этом предупредил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Его заявление опубликовано на официальном сайте организации.

По словам директора ВПП, такое развитие событий вероятно, если страны сейчас не озаботятся продовольственной безопасностью. Уже сейчас в мире голодает 821 миллион человек, напомнил Бизли. И в худшем случае голод ждет население примерно 30 стран, где уже недоедают по одному миллиону граждан.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — заявил докладчик.

Он призвал участников боевых действий во всем мире предоставить доступ к гуманитарной помощи для населения. Кроме того, Бизли напомнил всем, что времени на подготовку к такому сценарию у человечества немного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России тысячи бездомных оказались беззащитны перед пандемией коронавируса.

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