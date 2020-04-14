В России тысячи бездомных оказались беззащитны перед пандемией коронавируса
В связи с закрытием мест общепита эти люди оказались на грани голода, один на один со смертельной опасностью.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Беззащитны перед пандемией оказались бездомные. Только в Петербурге по приблизительным подсчетам — 60 тысяч людей без определенного места жительства, и все они — потенциальные разносчики инфекции. В связи с закрытием мест общепита эти люди оказались на грани голодной гибели. Во многих городах сейчас экстренно организуют изолированные приюты, бесплатные горячие обеды и медосмотры.
О тех, кто оказался на улице один на один со смертельной опасностью — корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителях Италии, оказавшихся в отчаянной ситуации из-за проблем в стране, возникших на фоне пандемии коронавируса.
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