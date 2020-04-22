Московские экологи отметят День Земли флешмобом

День Земли в Москве отметят эко-флешмобом, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городской департамент природопользования. Сегодня экологи проведут акцию на подведомственных природоохранных территориях. В парках и лесопарках развесят скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники и другие домики для птиц. Многие пернатые уже вернулись в столицу и ищут места для гнездования.

Процесс снимут на камеру. Видеоролики станут доступны для просмотра на сайте Мосприроды и страницах ведомства в соцсетях. В прошлые годы, чтобы поддержать экологов в парках и скверах собиралась многие москвичи. Теперь из-за режима самоизоляции горожане останутся дома.

День Земли учрежден в 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Приуроченные к нему социальные акции призваны побудить людей относиться внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете.

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