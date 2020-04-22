Трудности перевода: рускоговорящие семьи не понимают латвийских учителей
Дистанционное обучение для тысяч детей, где треть населения говорит по-русски, идет с большим скрипом.
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Фото, видео: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand, 5-tv.ru
В Латвии русскоговорящие семьи столкнулись с серьезной проблемой. Тысячи детей, а в стране треть населения говорит по-русски, не справляются с дистанционным обучением.
Дело в том, что педагоги выдают все задания только на латышском. И даже на период пандемии власти страны не намерены отказываться от языковой реформы. Она рассчитана до 2021 года. И теперь активисты просят правительство отложить ее хотя бы на время эпидемии.
Никакой реакции от правительства Латвии не было и два года назад, когда тысячи русскоговорящих неграждан вышли на митинги против обучения на латышском.
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