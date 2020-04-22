Одна из наград высшей пробы окажется в Петербурге благодаря девятикласснице Таисии Коротченко.

Школьницы из РФ завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по математике

Фото: www.globallookpress.com /Britta Pedersen

Российские школьницы триумфально победили на IX Европейской математической олимпиаде для девушек, завоевав три золотые и одну серебряную медали.

Facebook / minprosve

Награды высшей пробы получили девятиклассница из Санкт-Петербурга Таисия Коротченко, десятиклассница из Казани Розалина Миргалимова и одиннадцатиклассница из Москвы Елизавета Неустроева.

Серебряную медаль завоевала восьмиклассница Ралина Юсупова из столицы Татарстана.

Как сообщается на странице министерства просвещения РФ в Facebook, изначально состязание должно было пройти в Амстердаме, но в связи с эпидемиологической ситуацией его провели в дистанционном формате.

Отмечается, что в неофициальном общекомандном зачете сборная России завоевала абсолютное первое место, обойдя команды Сербии и Румынии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургские студенты соревнуются в управлении роботами.

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