Школьницы из РФ завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по математике
Одна из наград высшей пробы окажется в Петербурге благодаря девятикласснице Таисии Коротченко.
Фото: www.globallookpress.com /Britta Pedersen
Российские школьницы триумфально победили на IX Европейской математической олимпиаде для девушек, завоевав три золотые и одну серебряную медали.
Награды высшей пробы получили девятиклассница из Санкт-Петербурга Таисия Коротченко, десятиклассница из Казани Розалина Миргалимова и одиннадцатиклассница из Москвы Елизавета Неустроева.
Серебряную медаль завоевала восьмиклассница Ралина Юсупова из столицы Татарстана.
Как сообщается на странице министерства просвещения РФ в Facebook, изначально состязание должно было пройти в Амстердаме, но в связи с эпидемиологической ситуацией его провели в дистанционном формате.
Отмечается, что в неофициальном общекомандном зачете сборная России завоевала абсолютное первое место, обойдя команды Сербии и Румынии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургские студенты соревнуются в управлении роботами.
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