Автомобиль с детьми провалился под лед в Якутии

Автомобиль провалился под лед в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В машине находились семь человек, пятеро из них — дети.

Как уточняется, на 440-м километре реки Вилюй водитель нарушил правила безопасности и выехал на обледенелую часть водоема. В результате лед треснул. Человек за рулем и все пассажиры пострадали. Утонул пятилетний мальчик. Его тело извлекли.

ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Верхневилюйска. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинской области школьницы спасли двух детей, провалившихся под лед. Мальчики начали тонуть в траншее с водой, вырытой коммунальщиками для очистки местного пруда.