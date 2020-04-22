Автомобиль с детьми провалился под лед в Якутии
Водитель нарушил запрет и заехал на обледенелую часть реки.
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Фото, видео: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Автомобиль провалился под лед в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом сообщает региональное управление МЧС. В машине находились семь человек, пятеро из них — дети.
Как уточняется, на 440-м километре реки Вилюй водитель нарушил правила безопасности и выехал на обледенелую часть водоема. В результате лед треснул. Человек за рулем и все пассажиры пострадали. Утонул пятилетний мальчик. Его тело извлекли.
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Верхневилюйска. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинской области школьницы спасли двух детей, провалившихся под лед. Мальчики начали тонуть в траншее с водой, вырытой коммунальщиками для очистки местного пруда.
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