В образе Меган Маркл после отказа от королевского титула заметили тайный посыл

В одежде и аксессуарах жены принца Гарри актрисы Меган Маркл эксперты разглядели тайный смысл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На интервью для передачи Good Morning America после отказа от королевского титула Меган надела белую рубашку из коллекции одежды, созданной ею совместно с брендом Jigsaw и марками Marks& Spencer и John Lewis. Средства от продажи вещей из этой линейки перечисляются в благотворительную организацию Smart Works.

Что касается аксессуаров, подобранных Маркл, то на шеи у герцогини красуются два золотых кулона экологичного бренда Suetables с изображением знаков зодиака ее мужа и сына Арчи за 60 и 122 фунтов стерлингов (5689 и 11 565 рублей).

По мнению специалистов, ее образ связан с благотворительными организациями ее семьи, на которых Меган сделала акцент, а также демонстрирует самостоятельность герцогини.

«Строгим образом она показала свою силу и ответственность за свои действия», — объяснила стилист Сьюзи Хэслер.

dailymail.co.uk

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