Эксперты моды посчитали, что наряд связан с благотворительными организациями и интересами ее семьи.

В образе Меган Маркл после отказа от королевского титула заметили тайный посыл

Фото: www.globallookpress.com

В одежде и аксессуарах жены принца Гарри актрисы Меган Маркл эксперты разглядели тайный смысл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На интервью для передачи Good Morning America после отказа от королевского титула Меган надела белую рубашку из коллекции одежды, созданной ею совместно с брендом Jigsaw и марками Marks& Spencer и John Lewis. Средства от продажи вещей из этой линейки перечисляются в благотворительную организацию Smart Works.

Что касается аксессуаров, подобранных Маркл, то на шеи у герцогини красуются два золотых кулона экологичного бренда Suetables с изображением знаков зодиака ее мужа и сына Арчи за 60 и 122 фунтов стерлингов (5689 и 11 565 рублей).

По мнению специалистов, ее образ связан с благотворительными организациями ее семьи, на которых Меган сделала акцент, а также демонстрирует самостоятельность герцогини.

«Строгим образом она показала свою силу и ответственность за свои действия», — объяснила стилист Сьюзи Хэслер.

dailymail.co.uk

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что цвет губной помады Елизаветы II связали с коронавирусом.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
77.04
0.78 83.68
1.06
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых талантливы от рождения

Последние новости

16:23
В Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники
16:21
Как не впасть в затяжную депрессию из-за развода? Советы известного психолога
16:12
В образе Меган Маркл после отказа от королевского титула заметили тайный посыл
16:07
Зараженный коронавирусом врач-реаниматолог умер на Кубани
16:02
Михаил Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
15:57
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму

Сейчас читают

Двойник Бузовой: «Потратила три миллиона на пластику ради сходства со звездой»
«Миллион на зарплаты»: Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок