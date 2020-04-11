Цвет губной помады Елизаветы II связали с коронавирусом
Коралловый оттенок привлек внимание общественности.
Фото: www.globallookpress.com © Bbc
Недавно Елизавета II обратилась к гражданам с выступлением в связи с эпидемией коронавируса. Губы у королевы были накрашены помадой кораллового оттенка, в чем нашли тайный отсыл к COVID-19. Об этом сообщает The Sun.
Обычно губы Елизавета II красит в розовые тона брендов Elizabeth Arden и Clarins. По мнению журналистки Аннабель Джонс, в этот раз королева выбрала коралловый цвет не случайно, а с целью повысить моральный дух нации.
«Известно, что королева часто экспериментирует и использует в своем макияже коралловые оттенки, однако редко отходит от фирменного розового цвета, поэтому ее выбор оранжевой помады — преднамеренное изменение», — пояснила она.
В прошлый раз, когда королева обращалась к народу, в ее образе также нашли скрытый смысл. Она была одета в бирюзово-зеленое платье, а этот цвет, по мнению экспертов, считается успокаивающим, символизирует надежду и исцеление.
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