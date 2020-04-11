Коралловый оттенок привлек внимание общественности.

Цвет губной помады Елизаветы II связали с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com © Bbc

Тема:
Эпидемия коронавируса

Недавно Елизавета II обратилась к гражданам с выступлением в связи с эпидемией коронавируса. Губы у королевы были накрашены помадой кораллового оттенка, в чем нашли тайный отсыл к COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

Обычно губы Елизавета II красит в розовые тона брендов Elizabeth Arden и Clarins. По мнению журналистки Аннабель Джонс, в этот раз королева выбрала коралловый цвет не случайно, а с целью повысить моральный дух нации.

«Известно, что королева часто экспериментирует и использует в своем макияже коралловые оттенки, однако редко отходит от фирменного розового цвета, поэтому ее выбор оранжевой помады — преднамеренное изменение», — пояснила она.

В прошлый раз, когда королева обращалась к народу, в ее образе также нашли скрытый смысл. Она была одета в бирюзово-зеленое платье, а этот цвет, по мнению экспертов, считается успокаивающим, символизирует надежду и исцеление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переболевший COVID-19 принц Чарльз и Камилла Паркер отметили годовщину свадьбы.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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