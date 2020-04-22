Ученые обнаружили 12 древних кораблей с ценными артефактами

Морские археологи исследовательского проекта Enigma Shipwrecks обнаружили на дне Левантийского моря 12 древних кораблей со множеством ценных артефактов. Все судна принадлежат к разным эпохам: эллинистической, римской, ранней исламской и османской. Самые древние из них были изготовлены и затонули в III веке до нашей эры. А один из последних в XIX веке. Об этом сообщает The Guardian.

Для обнаружения кораблей морские археологи использовали технологию сканирования, а специальные приборы были установлены на управляемых глубоководных аппаратах. С их помощью удалось получить изображение с высоким разрешением и видео высокого качества.

Корабли были найдены на глубине до двух километров, поэтому их поиски растянулись на пять лет.

На одном судне, принадлежащему Османской Империи и затонувшем в 1630 году, ученые обнаружили около сотни различных ценных артефактов: предметы, изготовленные представителями 14 различных культур, в том числе культур Западной и Северной Африки, Китая, Индии, Италии, Испании и Бельгии. На этом корабле также был найден китайский фарфор, который включает в себя коллекцию из 360 украшенных росписью чашек и блюд, а также итальянская керамика и индийский перец.

Кроме того, археологи обнаружили бутылку, изготовленную в печах Цзиндэчжэня во времена правления Чончжэня — последнего императора династии Мин.

В трюме судна были найдены самые ранние османские глиняные табачные трубки, когда-либо найденные археологами не только в море, но и на суше. Ученые предположили, что на тот момент это была контрабанда, так как в эпоху, когда произошло это кораблекрушение, действовали строгие запреты на курение табака.

Само судно отличается и по внешнему виду от других. По словам ученых, его длина составляла около 43 метров. Это судно было настолько большим, что на его палубе могли бы разместиться два обычных корабля той эпохи.

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