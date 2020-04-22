Все судна принадлежат к разным эпохам. Самое древнее затонуло в III веке до нашей эры.

Ученые обнаружили 12 древних кораблей с ценными артефактами

Фото: theguardian.com /Enigma Recoveries

Морские археологи исследовательского проекта Enigma Shipwrecks обнаружили на дне Левантийского моря 12 древних кораблей со множеством ценных артефактов. Все судна принадлежат к разным эпохам: эллинистической, римской, ранней исламской и османской. Самые древние из них были изготовлены и затонули в III веке до нашей эры. А один из последних в XIX веке. Об этом сообщает The Guardian.

Для обнаружения кораблей морские археологи использовали технологию сканирования, а специальные приборы были установлены на управляемых глубоководных аппаратах. С их помощью удалось получить изображение с высоким разрешением и видео высокого качества.

Корабли были найдены на глубине до двух километров, поэтому их поиски растянулись на пять лет.

На одном судне, принадлежащему Османской Империи и затонувшем в 1630 году, ученые обнаружили около сотни различных ценных артефактов: предметы, изготовленные представителями 14 различных культур, в том числе культур Западной и Северной Африки, Китая, Индии, Италии, Испании и Бельгии. На этом корабле также был найден китайский фарфор, который включает в себя коллекцию из 360 украшенных росписью чашек и блюд, а также итальянская керамика и индийский перец.

Кроме того, археологи обнаружили бутылку, изготовленную в печах Цзиндэчжэня во времена правления Чончжэня — последнего императора династии Мин.

В трюме судна были найдены самые ранние османские глиняные табачные трубки, когда-либо найденные археологами не только в море, но и на суше. Ученые предположили, что на тот момент это была контрабанда, так как в эпоху, когда произошло это кораблекрушение, действовали строгие запреты на курение табака.

Само судно отличается и по внешнему виду от других. По словам ученых, его длина составляла около 43 метров. Это судно было настолько большим, что на его палубе могли бы разместиться два обычных корабля той эпохи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сирийский город-музей Эбла вернулись археологи и историки.

Ученые обнаружили 12 древних кораблей с ценными артефактами

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theguardian.com /Enigma Recoveries

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