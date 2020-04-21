В сирийский город-музей Эбла вернулись археологи и историки
Старинный город уже не будет таким, как прежде, но что-то еще можно спасти.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В древнейший город в Сирии — Эблу впервые после его освобождения, вернулись археологи и историки. Увиденное повергло ученых в шок.
Город-музей мирового значения варварски разграблен и разрушен боевиками. Похищены уникальные культурные ценности. Эбла, которая намного старше знаменитой Пальмиры, уже вряд ли будет когда-то прежней, но сохранить то, что еще можно спасти — теперь главная задача ученых.
Для этого в Сирию направляется археологическая миссия. Но уже сейчас можно сказать — достоянию планеты нанесен колоссальный урон. Репортаж Станислава Григорьева.
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