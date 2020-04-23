«Мне вас жалко»: Таразан раскритиковал «завистниц», не готовых делить его с Королевой
В подписи к фотографиям со своего фееричного шоу Сергей Глушко поделился размышлениями.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram серию архивных снимков со своего шоу. В подписи к посту он обратился к фанатам, которые раскритиковали его выступление. Артист признался, что не воспринимает негатив, исходящий от его фолловеров. Он убежден, что его фанатки возмущаются из-за того, что завидуют певице Наташе Королевой — в отличие от них, исполнительница сумела завоевать его сердце.
«Не могут, убогие, простить меня за то, что меня любит самая прекрасная русалка страны… Зависть — страшное дело. А главное, не понимают эти бедолаги, что только укрепляют мое „я“ этим, и убивают себя. Я прощаю их всех… Я улыбаюсь в ответ. Мне вас жалко», — написал Глушко.
Часть подписчиков отнеслась к доводам Тарзана с иронией, а кто-то поддержал.
«Правильно!»
«Вот и правильно, нужно всех гадюк прощать и желать всем добра и самого хорошего. Они и так наказаны этим», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан вызвал СОVID-19 на бой.
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