По словам артиста, справиться с напастью помогут «только правильные вибрации».

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, развеселил публику, исполнив композицию о коронавирусе на мотив песни «Черный ворон, что ж ты вьешься». Забавный ролик артист выложил на своей странице в Instagram.

«Только правильные вибрации помогут нам справиться с этой напастью! Позитив — это универсальное средство от всех болезней, и оно всегда с нами!» — пояснил свой порыв муж Наташи Королевой.

Instagram @tarzan___official

На видео Тарзан в окне с кустом герани печально затягивает песню, задумчиво глядя в небо. А потом, допев, грозно вызывает невидимого врага на бой и зловеще смеется.

«Вы сделали этот день!»

«Позитивного настроения и дня! Рассмешили!»

«А голос-то классный!»

«И Тарзан устал дома сидеть…» — комментируют ролик поклонники Сергея Глушко.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Тарзан на карантине «радовал» соседей, голышом принимая солнечные ванны у балконной двери.

Тема:
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