«Коронавирус — я не твой!» — Тарзан вызвал СОVID-19 на бой
По словам артиста, справиться с напастью помогут «только правильные вибрации».
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, развеселил публику, исполнив композицию о коронавирусе на мотив песни «Черный ворон, что ж ты вьешься». Забавный ролик артист выложил на своей странице в Instagram.
«Только правильные вибрации помогут нам справиться с этой напастью! Позитив — это универсальное средство от всех болезней, и оно всегда с нами!» — пояснил свой порыв муж Наташи Королевой.
На видео Тарзан в окне с кустом герани печально затягивает песню, задумчиво глядя в небо. А потом, допев, грозно вызывает невидимого врага на бой и зловеще смеется.
«Вы сделали этот день!»
«Позитивного настроения и дня! Рассмешили!»
«А голос-то классный!»
«И Тарзан устал дома сидеть…» — комментируют ролик поклонники Сергея Глушко.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Тарзан на карантине «радовал» соседей, голышом принимая солнечные ванны у балконной двери.
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