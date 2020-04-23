Опрос показал, на что российские семьи тратят материнский капитал

Семь миллионов российских семей планируют потратить материнский капитал на покупку жилья. Об этом рассказали «Известиям» специалисты ВЦИОМ. Опрос показал — это наиболее популярная в России госпрограмма поддержки населения, а для молодежи в регионах — реальная возможность приобрести собственную квартиру без ипотеки. По данным экспертов, сейчас доля покупателей недвижимости с семейными сертификатами составляет уже 20%. Три года назад их было не больше семи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин рассказал о дистанционной выдаче сертификатов на маткапитал. По данным Минтруда, менее чем за неделю сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке предоставлены почти 5,5 тысячам семей.