Мишустин рассказал о дистанционной выдаче сертификатов на маткапитал

По данным Минтруда, менее чем за неделю сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке предоставлены почти 5,5 тысячам семей.

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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство делает все возможное, чтобы семьи с детьми вовремя получали положенные выплаты. Менее, чем за неделю дистанционно выдано пять с половиной тысяч сертификатов на материнский капитал. В удаленном формате оформляются и другие соцпособия. Серьезные средства выделяются регионам. Но большинство субъектов, по данным премьера, не успевают их освоить.

«Необходимо принять все меры для исправления ситуации. Регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать квалифицированную помощь заболевшим коронавирусом. Прошу до минимума сократить все формальности, заявки должны обрабатываться без промедления. Министерству промышленности и торговли нужно активнее работать с регионами, в том числе по поставкам необходимого оборудования. Этот вопрос у нас на особом контроле», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для сохранения занятости граждан правительство собирается включить в — программу беспроцентных зарплатных кредитов — средний и крупный бизнес. До этого займами могли воспользоваться лишь малые и микропредприятия.

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Тема:
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