Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

Автору многих текстов композиций коллектива было 74 года.

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Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm, my.ua

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве 22 апреля. О ее смерти сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram.

«Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. <…> Больше всего она написала стихов к песням группы „Ласковый май“. Их было более 50! При ее непосредственном участии Юра Шатунов написал песню „Детство“. Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

По его словам, покойная сотрудничала с ведущими артистками российской эстрады. Среди них Лариса Долина, Анне Вески, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Алексей Чумаков и другие. Продюсер принес соболезнования родным и близким Гольцевой от имени группы «Ласковый май» и всех артистов «Дискотеки «Союз».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин.

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