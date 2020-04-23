Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве 22 апреля. О ее смерти сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram.

«Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. <…> Больше всего она написала стихов к песням группы „Ласковый май“. Их было более 50! При ее непосредственном участии Юра Шатунов написал песню „Детство“. Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное», — написал Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

По его словам, покойная сотрудничала с ведущими артистками российской эстрады. Среди них Лариса Долина, Анне Вески, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Алексей Чумаков и другие. Продюсер принес соболезнования родным и близким Гольцевой от имени группы «Ласковый май» и всех артистов «Дискотеки «Союз».

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