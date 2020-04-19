Умер один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин

Один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин скончался 19 апреля на 77-м году жизни, сообщают «Известия».

Отмечается, что музыкант несколько дней назад был госпитализирован в одну из московских клиник с воспалением легких. Врачи поставили Александру Вустину диагноз — односторонняя пневмония. Официальных данных о наличии у композитора коронавируса нет.

Александр Вустин начал писать музыку в 1952 году. В 1969-м он закончил Московскую консерваторию по классу Владимира Фере, работал редактором на радио, а затем в издательстве «Советский композитор». Несмотря на это, на протяжении длительного времени Александр Вустин не был известен широкой публике.

В конце 1980-х годов композитор стал автором музыки к фильму Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф». Картина представляла СССР на Каннском кинофестивале. На протяжении 1990-х годов его камерные произведения неоднократно звучали в исполнении «Студии новой музыки» и других коллективов, ориентированных на исполнение авангардных партитур.

Широкое признание пришло к Александру Вустину в 2017, когда Владимир Юровский сделал его первым «композитором в резиденции» для Госоркестра. В 2018 году музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко отметил свой 100-летний юбилей постановкой единственной оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол», которая несколько десятилетий пролежала «в столе» автора.

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