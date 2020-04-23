Актер рассказал, каким тернистым оказался его путь к славе.

Через что прошел в 90-е звезда «Шести кадров» Андрей Кайков

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Путь к известности Андрея Кайкова оказался не из простых. Сегодня на его счету десятки ролей в кино и телесериалах. Однако прежде, чем стать звездой «Шести кадров» и одним из сотрудников убойного отдела в «Улицах разбитых фонарей» актеру предстояло пережить 90-е. Об этом периоде он рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

После окончания в 1994 году театрального училища имени Щепкина молодой человек перебивался ролями в театре «Содружество актеров Таганки», где играет по сей день. Чтобы не голодать, Кайков подрабатывал в театре монтировщиком, грузил вагоны и трудился барменом, но оставил это, «чтобы не стать алкоголиком и клептоманом».

На тот момент Андрей уже состоял в браке с однокурсницей Евгенией Дмитриевой. В одном из спектаклей они играли мужа и жену, после чего сблизились. Спустя два года брака супруги разошлись. Развод прошел без скандалов, и с тех пор они поддерживают приятельские отношения. Со второй женой — актрисой Анной Моховой Кайков прожил восемь лет. В этом союзе появился сын. Сегодня актер счастлив в браке с журналисткой по имени Людмила. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?

Последние новости

18:10
Помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки
17:58
«Чувство юмора атрофировалось»: Брухунова выбралась на улицу с пакетом на голове
17:45
Государство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям
17:33
Через что прошел в 90-е звезда «Шести кадров» Андрей Кайков
17:19
Песков: планов по проведению саммита «нормандской четверки» нет
16:58
«Нужен ли новый муж женщине»: Роза Сябитова задумалась о браке

Сейчас читают

«Я буду отстаивать правду!» — Волочкова заявила, что вернет украденные у нее деньги
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок