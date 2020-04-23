Через что прошел в 90-е звезда «Шести кадров» Андрей Кайков

Путь к известности Андрея Кайкова оказался не из простых. Сегодня на его счету десятки ролей в кино и телесериалах. Однако прежде, чем стать звездой «Шести кадров» и одним из сотрудников убойного отдела в «Улицах разбитых фонарей» актеру предстояло пережить 90-е. Об этом периоде он рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

После окончания в 1994 году театрального училища имени Щепкина молодой человек перебивался ролями в театре «Содружество актеров Таганки», где играет по сей день. Чтобы не голодать, Кайков подрабатывал в театре монтировщиком, грузил вагоны и трудился барменом, но оставил это, «чтобы не стать алкоголиком и клептоманом».

На тот момент Андрей уже состоял в браке с однокурсницей Евгенией Дмитриевой. В одном из спектаклей они играли мужа и жену, после чего сблизились. Спустя два года брака супруги разошлись. Развод прошел без скандалов, и с тех пор они поддерживают приятельские отношения. Со второй женой — актрисой Анной Моховой Кайков прожил восемь лет. В этом союзе появился сын. Сегодня актер счастлив в браке с журналисткой по имени Людмила. Пара воспитывает двоих детей.

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