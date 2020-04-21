Перед самоизоляцией с родными шоумен прожил какое-то время в Москве один.

Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса

Фото: Instagram @m_galustyan

Тема:
Эпидемия коронавируса

Самоизоляция Михаила Галустяна проходит в его родном городе Сочи. Туда он перевез семью после того, как занятия детей в школе перевели в онлайн-режим. Это произошло незадолго до введения в Москве режима самоизоляции.

«Я детей с женой в Сочи отправил к моим родителям, там тепло, хорошо. Дистанционно можно учиться в любом месте», — цитирует комика сайт KP.RU.

Сам шоумен на какое-то время остался один в столице, чтобы закончить съемки развлекательного телепроекта «Миша портит все». Галустян жил в квартире один. На время отсутствия жены пользовался услугами доставки диетической еды.

Расквитавшись с делами, юморист улетел в отчий дом и воссоединился с родными. В самоизоляции Михаил воспитывает детей и занимается любимым видом спорта — смешанными единоборствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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