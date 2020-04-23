Актриса призналась, что ей сложно воспринимать это событие всерьез.

«Закрытая для меня тема»: Дарья Мороз о свадьбе Собчак и Богомолова

Фото: Instagram @d_moroz

В этом году актриса Дарья Мороз решила принять участие в шоу «Танцы со звездами». Фанаты очень поддерживали девушку и сулили ей победу в проекте. Однако на прошлой неделе она с партнером выбыла из соревнований. Об этом сообщает 7days.ru.

Андрей Малахов в своем шоу «Пусть говорят» спросил у Дарьи — что ее больше задело: отчисление с проекта или свадьба бывшего мужа — Константина Богомолова и Ксении Собчак. Актриса ответила, что обсуждать это она не хочет.

«Это закрытая для меня тема. Я не готова всерьез ее обсуждать. Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться так, как он хочет. Если оценивать по свежести эмоций, то мне было гораздо неприятнее, когда нас выгнали с проекта „Танцы со звездами“, чем та история», — подчеркнула Мороз.

Instagram @xenia_sobchak

Дарья сохранила с Константином хорошие взаимоотношения, их дочь Анна часто проводить время с отцом. Также ее бывший муж следит за всеми творческими успехами актрисы, но ее выбывание с шоу «Танцы со звездами» комментировать не стал.

«Я после отчисления рыдала весь вечер. Потом мы обсуждали с моим партнером Святославом Герасимовым, почему это произошло. А вот мой бывший муж никак не отреагировал на это событие. Он вообще очень своеобразно относится ко всем этим телевизионным историям», — призналась актриса.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз рассказала о стремительном выбывании из «Танцев со звездами».

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