Хит Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра» «Притяжения больше нет» вновь обрел популярность. Его спела девушка под ником Юлия Soloveitchik. Она перевела песню на английский и исполнила на камеру под гитару.

Видео собрало почти девять тысяч просмотров в первые сутки только в TikTok. Его выложили на своих страницах пользователи других соцсетей, включая Twitter. При этом кавер-версию назвали шедевром. Позже музыкант исправила несколько строчек в переводе с учетом советов комментирующих и опубликовала полную версию на Youtube.

МЕЛАДЗЕ НА АНГЛИЙСКОМ

ЭТО ШЕДЕВР ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСМОТРЕТЬ



cr: soloveitchik pic.twitter.com/Sib2MTEU5z — сuднэй пu шерман (@HeIIoSidney96) April 20, 2020

«Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM»;

«Юличка, шикарно! Продолжайте»;

«Хочу ретвитить это бесконечно», — оценили интернет-пользователи.

Валерий Меладзе записал композицию «Притяжения больше нет» с «золотым составом» «ВИА Гры» — Анной Седоковой, Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Хит вошел в альбом «Бриллианты» 2005 года.

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