Актер перечислил все достоинства малышки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan

Российский актер Эммануил Виторган поделился с фанатами талантами своей старшей дочки Этель. Он выложил большой пост в Instagram, где рассказал обо всех достоинствах малышки. Актер отметил, что они с женой Ириной все никак не нарадуются дочери.

«Она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня», — начал Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Актер добавил, что у девочки богатая фантазия и что она растет артистичной, находчивой, а также очень настойчивой.

«Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать», — рассказал Эммануил.

Подписчики восхитились красотой девочки и добавили, что ее таланты — заслуга родителей.

«Этель — маленькая принцесса — восхитительный цветок»;

«Мы и не сомневались, с такими родителями…»;

«Прелестная девочка. Сразу видно в вашу породу Эммануил, очень похожа на вас, вашего сына и будет артистка. Очень за вас рада с женой», — прокомментировали подписчики.

У супругов также есть еще младшая дочка от суррогатной матери — Клара. У Эммануила это четвертый ребенок. Старшие дети — Максим Виторган и Ксения Румянцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган показал архивное фото с женой, сделанное до рождения дочерей.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются?

Последние новости

16:38
Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
16:31
Два человека пострадали в результате взрыва на мойке в Махачкале
16:22
СКР возбудил уголовное дело о геноциде жителей Карелии в годы ВОВ
16:15
Песков: Москва не видит оснований считать, что Пекин скрывал данные о COVID-19
16:11
Пожар заблокировал 12 человек, в том числе 4 детей на горе в Республике Алтай
16:05
За сутки в России от COVID-19 вылечился 471 человек

Сейчас читают

«Я буду отстаивать правду!» — Волочкова заявила, что вернет украденные у нее деньги
Рэпер Lil Pump предложил Билли Айлиш выйти за него замуж
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок