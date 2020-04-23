Российский актер Эммануил Виторган поделился с фанатами талантами своей старшей дочки Этель. Он выложил большой пост в Instagram, где рассказал обо всех достоинствах малышки. Актер отметил, что они с женой Ириной все никак не нарадуются дочери.

«Она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня», — начал Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Актер добавил, что у девочки богатая фантазия и что она растет артистичной, находчивой, а также очень настойчивой.

«Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать», — рассказал Эммануил.

Подписчики восхитились красотой девочки и добавили, что ее таланты — заслуга родителей.

«Этель — маленькая принцесса — восхитительный цветок»;

«Мы и не сомневались, с такими родителями…»;

«Прелестная девочка. Сразу видно в вашу породу Эммануил, очень похожа на вас, вашего сына и будет артистка. Очень за вас рада с женой», — прокомментировали подписчики.

У супругов также есть еще младшая дочка от суррогатной матери — Клара. У Эммануила это четвертый ребенок. Старшие дети — Максим Виторган и Ксения Румянцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган показал архивное фото с женой, сделанное до рождения дочерей.