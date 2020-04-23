«Она точно далеко пойдёт!» — Эммануил Виторган восхитился талантами дочери Этель
Актер перечислил все достоинства малышки.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Российский актер Эммануил Виторган поделился с фанатами талантами своей старшей дочки Этель. Он выложил большой пост в Instagram, где рассказал обо всех достоинствах малышки. Актер отметил, что они с женой Ириной все никак не нарадуются дочери.
«Она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня», — начал Виторган.
Актер добавил, что у девочки богатая фантазия и что она растет артистичной, находчивой, а также очень настойчивой.
«Вот только сегодня, мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать», — рассказал Эммануил.
Подписчики восхитились красотой девочки и добавили, что ее таланты — заслуга родителей.
«Этель — маленькая принцесса — восхитительный цветок»;
«Мы и не сомневались, с такими родителями…»;
«Прелестная девочка. Сразу видно в вашу породу Эммануил, очень похожа на вас, вашего сына и будет артистка. Очень за вас рада с женой», — прокомментировали подписчики.
У супругов также есть еще младшая дочка от суррогатной матери — Клара. У Эммануила это четвертый ребенок. Старшие дети — Максим Виторган и Ксения Румянцева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган показал архивное фото с женой, сделанное до рождения дочерей.
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