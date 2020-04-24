Россия лишилась самого дешевого автомобиля в мире

Крытый квадроцикл Qute больше не будет представлен в ассортименте компании «Ист Вест Моторс» — дистрибьютора индийской мототехники Bajaj. В СМИ этот автомобиль называли самым дешевым в мире. Об этом сообщает RG.ru.

На сайте московского дилера еще можно найти эти квадроциклы, но скорее всего это последние модели, которые остались в ассортименте.

«Мы не планируем привозить квадроциклы в ближайшей перспективе», — сообщила руководитель отдела маркетинга «Ист Вест Моторс» Анна Квитко.

Автомобиль в базовой комплектации продается за 337 000 рублей. Полная версия — со стеклами вместо пленок на окнах и отопителем салона стоит 390 000 рублей.

Квадроцикл Qute оснащен одноцилиндровым бензиновым мотором объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил. Его максимальная скорость 70 километров в час.

С 2016 года компания продала в России более ста таких квадроциклов. В основном их покупали службы доставки и курьеры.

По словам Анны Квитко, возможно, в будущем в модельной линейке Bajaj появится новая модель. Но пока никаких подробностей на этот счет нет. Да и на сайте индийского производителя в разделе коммерческой техники новинки не представлены.

Официально самым дешевым автомобилем в России признана Lada Granta. Без учета скидок автомобиль можно купить за 460 900 рублей.

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