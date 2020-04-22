Haval назвал цены на «убийцу» «Патриота»
Китайский рамный внедорожник стоит немногим дороже разработки Ульяновского автозавода.
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Фото, видео: Twitter @topruscar, @avtovzglyad, @VladTime, @AutoChina24, @wroom_news
Китайский автопроизводитель Haval обозначил цены на новый рамный внедорожник H5, который считают «убийцей» «Патриота» Ульяновского автозавода. Стоимость машины в России будет варьироваться от 1,099 до 1,349 миллиона рублей, сообщает «Российская газета».
«Китаец» оснащен 177-сильным турбированным двухлитровым мотором. В базовой комплектации автолюбителям доступны: климат-контроль, задние датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и круиз-контроль.
В дополнительный «зимний» пакет включен обогрев передних сидений, зеркал заднего вида и зоны покоя щеток стеклоочистителя. Помимо прочего, в списке опций значатся системы курсовой устойчивости, помощи при начале движения на подъеме и спуске со склона, а также ABS и ESP.
Комплектация Premium включает в себя отделку салона эко-кожей, электрорегулировку сидений, шторку багажника, крючки и такелажные кольца. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида, а также датчиками света и дождя. К фронтальным подушкам безопасности добавлены еще и боковые.
Haval H5 укомплектован шестиступенчатой безальтернативной механической коробкой передач и полным приводом. Клиренс рамного внедорожника достигает 204 миллиметров. Машина также оборудована вспомогательным информационным табло с альтиметром, барометром и компасом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин.
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