Накануне в одном из интервью телеведущая завила, что женщины нередко сами создают условия, в которых их избранник начинает вести себя как агрессор.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии. Накануне, комментируя отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в рукоприкладстве, звезда заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение.

«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — цитирует Тодоренко Starhit.

Многие поклонники восприняли данное заявление светской львицы как заступничество за мужчин, которые не контролируют свое поведение с избранницами. Столкнувшись с множеством негативных комментариев на эту тему, Тодоренко решила прояснить ситуацию.

Ведущая записала видеообращение к фанатам, в котором извинилась за некорректные формулировки и призналась, что всегда была против домашнего насилия.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и любого насилия в принципе», — подчеркнула теледива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов высказались о публичных разводах.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Видео: влюбленный страус Николя устроил танцы в опустевшем российском зоопарке
11:11
Акшая Тритья: как привлечь успех и деньги в самый лучший день в году
11:06
«Молодая и красивая» — Умерла главный редактор «Русского радио»
11:00
Видео: мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую дистанцию в магазине
10:53
«Боремся со свинотовирусом!» — Пегова провела субботник в лесу
10:41
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок