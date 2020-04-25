Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии
Накануне в одном из интервью телеведущая завила, что женщины нередко сами создают условия, в которых их избранник начинает вести себя как агрессор.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии. Накануне, комментируя отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в рукоприкладстве, звезда заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение.
«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — цитирует Тодоренко Starhit.
Многие поклонники восприняли данное заявление светской львицы как заступничество за мужчин, которые не контролируют свое поведение с избранницами. Столкнувшись с множеством негативных комментариев на эту тему, Тодоренко решила прояснить ситуацию.
Ведущая записала видеообращение к фанатам, в котором извинилась за некорректные формулировки и призналась, что всегда была против домашнего насилия.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и любого насилия в принципе», — подчеркнула теледива.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов высказались о публичных разводах.
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