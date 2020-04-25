Известной телеведущей Регине Тодореко пришлось оправдываться за свое высказывание о домашнем насилии. Накануне, комментируя отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в рукоприкладстве, звезда заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение.

«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — цитирует Тодоренко Starhit.

Многие поклонники восприняли данное заявление светской львицы как заступничество за мужчин, которые не контролируют свое поведение с избранницами. Столкнувшись с множеством негативных комментариев на эту тему, Тодоренко решила прояснить ситуацию.

Ведущая записала видеообращение к фанатам, в котором извинилась за некорректные формулировки и призналась, что всегда была против домашнего насилия.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и любого насилия в принципе», — подчеркнула теледива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов высказались о публичных разводах.