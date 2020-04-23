По мнению музыканта и телеведущей, не нужно выставлять личную жизнь на показ и привлекать к этому внимание общественности.

«Честно говоря, противно»: Тодоренко и Топалов высказались о публичных разводах

Фото: Instagram @reginatodorenko

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко и поп-музыкант Влад Топалов высказались о публичных разводах. В последнее время одной из главной тем обсуждения общественности стало расставание Оксаны Самойловой и рэпера Джигана и разрыв Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Комментируя данную тему, Тодоренко и Топалов пришли к общему мнению, что личные взаимоотношения супругов не должны становиться предметом сплетен и пересудов. В частности, звездам кажется странным, что Муцениеце с такой легкостью говорит о том, что муж ее бил и старается привлечь таким образом к себе жалость.

«С точки зрения бизнеса они молодцы, что они используют ситуацию себе во благо. Мне по большому счету наплевать на ситуацию Риты и Влада, это не мое дело, также, как и на дело Тарасова и Оли Бузовой, Прилучного и Агаты. Это не мое дело!» —поделился Топалов в интервью для PEOPLETALK.

Тодоренко поддержала позицию супруга и призналась, что не видит ничего хорошего в том, что знаменитости стали популяризовать разводы.

«Я недавно посмотрела, у Агаты вышло шоу „Честный развод“. Серьезно?! Мы сейчас будем популяризировать развод? То есть говорить о том, что это классно и круто? Я не против развода, пожалуйста, но я против хайпа на разводе. Против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин. А с мужской стороны это как? Мне, честно говоря, противно», —резюмировала телеведущая.

Ранее5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснил, почему Самойлова, Муцениеце и Анохина сбежали от мужей.

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