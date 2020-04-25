Видео: мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую дистанцию в магазине
Пожилая женщина, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, Соцсети
Мужчина сбил с ног пенсионерку за то, что она не соблюдала социальную дистанцию в магазине. Инцидент произошел 22 апреля в московском районе Северное Медведково.
В сети опубликовали ролик с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пожилая женщина встала в очередь на кассу за другим покупателем. В какой-то момент он заметил, что гражданка приблизилась к нему слишком близко, и оттолкнул ее. В результате пенсионерка ударилась о полку с товарами и упала на пол.
Правоохранительные органы впоследствии установили, что потерпевшей является ветеран труда и инвалид III группы. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, информация о состоянии ее здоровья выясняется. Об этом пишет РИА Новости.
Сотрудниками полиции проводится розыск напавшего на пожилую женщину мужчины. Опрошены работники магазина.
Ранее 5-tv.ru писал, что таксист избил девушку из-за того, что не смог считать ее QR-код.
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