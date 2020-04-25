Пожилая женщина, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, Соцсети

Мужчина сбил с ног пенсионерку за то, что она не соблюдала социальную дистанцию в магазине. Инцидент произошел 22 апреля в московском районе Северное Медведково.

В сети опубликовали ролик с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пожилая женщина встала в очередь на кассу за другим покупателем. В какой-то момент он заметил, что гражданка приблизилась к нему слишком близко, и оттолкнул ее. В результате пенсионерка ударилась о полку с товарами и упала на пол.

Правоохранительные органы впоследствии установили, что потерпевшей является ветеран труда и инвалид III группы. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, информация о состоянии ее здоровья выясняется. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудниками полиции проводится розыск напавшего на пожилую женщину мужчины. Опрошены работники магазина.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист избил девушку из-за того, что не смог считать ее QR-код.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Видео: влюбленный страус Николя устроил танцы в опустевшем российском зоопарке
11:11
Акшая Тритья: как привлечь успех и деньги в самый лучший день в году
11:06
«Молодая и красивая» — Умерла главный редактор «Русского радио»
11:00
Видео: мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую дистанцию в магазине
10:53
«Боремся со свинотовирусом!» — Пегова провела субботник в лесу
10:41
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок