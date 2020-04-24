Таксист избил пассажирку из-за того, что не смог считать ее QR-код в приложении. Инцидент произошел на улице Коненкова в Москве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий. На них видно, что водитель силой вытаскивает девушку из автомобиля и наносит ей телесные повреждения. Несколько раз пострадавшая падает на землю. После этого она обратилась в полицию.

«У нее произошел конфликт с водителем из-за того, у него в приложении не считывался QR-код», — сказал представитель МВД РФ.

В результате девушка вынуждена была обратиться за медпомощью. Ей диагностировали ссадины в области правого коленного сустава и левой брови. Госпитализация потерпевшей не понадобилась, она отправилась домой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса.

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