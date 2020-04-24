Видео: таксист избил девушку из-за того, что не смог считать ее QR-код
По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Таксист избил пассажирку из-за того, что не смог считать ее QR-код в приложении. Инцидент произошел на улице Коненкова в Москве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий. На них видно, что водитель силой вытаскивает девушку из автомобиля и наносит ей телесные повреждения. Несколько раз пострадавшая падает на землю. После этого она обратилась в полицию.
«У нее произошел конфликт с водителем из-за того, у него в приложении не считывался QR-код», — сказал представитель МВД РФ.
В результате девушка вынуждена была обратиться за медпомощью. Ей диагностировали ссадины в области правого коленного сустава и левой брови. Госпитализация потерпевшей не понадобилась, она отправилась домой.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru писал, что московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
46%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?