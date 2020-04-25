Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Коронавирус в хостел для мигрантов в Ленобласти завезли из Средней Азии

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщил, что коронавирус в хостел для трудовых мигрантов региона была завезен из Средней Азии. Причины вспышки COVID-19 ведомство изложило в ответе на запрос 5-tv.ru.

«Основной причиной возникновения групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 явился завоз в марте 2020 года случаев заболеваний работниками, прибывшими из стран ближнего зарубежья (Узбекистана и Таджикистана), в указанный трудовой коллектив. К дальнейшему распространению инфекции привели нарушения требований санитарного законодательства к условиям проживания и питания рабочих», — говорится в ответе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области задержан владелец хостела для мигрантов, где 10 апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заболели более ста человек. В деревне Новосергиевка пришлось возводить мобильный госпиталь.

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