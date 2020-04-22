В Ленобласти задержан хозяин хостела, где мигранты массово заразились COVID-19
10 апреля в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции среди проживающих в здании трудовых мигрантов выявили первых зараженных. После этого в регионе резко поднялась статистика заболеваемости COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru
В Ленинградской области задержан владелец хостела для мигрантов, где на прошлой неделе произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заболели более ста человек. В деревне Новосергиевка пришлось возводить мобильный госпиталь. Все из-за того, что собственник гостиницы не обеспечил условия для самоизоляции постояльцев. Чем еще могут заинтересоваться правоохранительные органы, выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru писал, что постояльцы нелегального хостела в Ленобласти, зараженные коронавирусом, работали в Петербурге.
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