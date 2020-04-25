Этот тип вооружений так называемого дальнего действия — до 130 километров — производится на заводе, построенном в советское время.

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Фото, видео: Facebook / GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об успешном испытании ракеты «Ольха-М». Видео и фото учений в одесских степях ведомство опубликовало в Facebook.

В сообщении говорится, что якобы попадание точно в цель прошло с первого пуска.

По всей видимости, закон экс-президента Незалежной Петра Порошенко о запрете на использование русского языка чиновниками и военными никак не приживается — за кадром мужской голос произносит:

«Есть. Отлично. Тютелька в тютельку».

Частично «Ольха-М», дальность которой не превышает 130 километров, производится на Павлоградском химическом заводе в Днепропетровской области. Предприятие было создано в СССР в 1960-е годы. В середине апреля его директор Леонид Шиман «грозно» заявил, что Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха». Однако он тут же обмолвился, что с начала года завод не получает финансирования, и в гособоронзаказе в 2020 году на реализацию его программ деньги до сих пор не предусмотрены. В итоге с начала года без работы остались 687 сотрудников.

Украинские военные сообщили об успешном испытании ракеты «Ольха-М» под Одессой

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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Facebook / GeneralStaff.ua

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