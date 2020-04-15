На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по России
Побряцать оружием решил директор украинского Павлоградского химического завода, созданного еще во времена СССР.
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Фото, видео: Mil.gov.ua; Wikimedia / VoidWanderer; Censor.net.ua
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха». Такое заявление сделал директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, пишет URA.RU.
Предприятие, созданное в СССР в 1960-е годы, занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Однако, наряду с «громким» заявлением о возможности «ударить» по РФ, Шиман посетовал, что Киев прекратил оказывать поддержку предприятию, и из-за этого Незалежная может остаться без средств «сдерживания» России.
«С начала года мы не получаем финансирования, в гособоронзаказ в 2020 году на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек», — отметил он.
Шиман указал, что твердое ракетное топливо необходимо для всех серийных и перспективных украинских ракет, и без него вся ракетная отрасль просто остановится. В частности, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут остаться без ракет «Ольха» (так называемого дальнего действия — 130 километров).
«Удары „Ольхой“ могут быть нанесены и по их (российской — Прим. ред.) критической инфраструктуре, вроде того же „Каменского“ (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области). А если „Ольхи“ в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?» — заявил Шиман.
РСЗО «Ольха» прошла испытания в июле 2019 года и является модернизированным вариантом советской РСЗО «Смерч», хотя в Киеве ее тут же окрестили «уникальной» и заявили о якобы большом спросе на них за рубежом, хотя информации о серийном производстве не появлялось. Разработчики системы намеревались увеличить дальность ракет до 200 километров.
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