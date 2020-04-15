На Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по России

Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха». Такое заявление сделал директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, пишет URA.RU.

Предприятие, созданное в СССР в 1960-е годы, занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Однако, наряду с «громким» заявлением о возможности «ударить» по РФ, Шиман посетовал, что Киев прекратил оказывать поддержку предприятию, и из-за этого Незалежная может остаться без средств «сдерживания» России.

«С начала года мы не получаем финансирования, в гособоронзаказ в 2020 году на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек», — отметил он.

Шиман указал, что твердое ракетное топливо необходимо для всех серийных и перспективных украинских ракет, и без него вся ракетная отрасль просто остановится. В частности, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут остаться без ракет «Ольха» (так называемого дальнего действия — 130 километров).

«Удары „Ольхой“ могут быть нанесены и по их (российской — Прим. ред.) критической инфраструктуре, вроде того же „Каменского“ (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области). А если „Ольхи“ в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?» — заявил Шиман.

РСЗО «Ольха» прошла испытания в июле 2019 года и является модернизированным вариантом советской РСЗО «Смерч», хотя в Киеве ее тут же окрестили «уникальной» и заявили о якобы большом спросе на них за рубежом, хотя информации о серийном производстве не появлялось. Разработчики системы намеревались увеличить дальность ракет до 200 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новейший украинский военный вездеход сломался по дороге на учения.