Glаmur лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года»

Журнал Glamur заявил о лишении телеведущей и блогера Регины Тодоренко звания «Женщина года» за ее высказывания на тему домашнего насилия.

«Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете», — заявили в редакции женского журнала.

Instagram @glamour_russia

Накануне Тодоренко в интервью изданию PeopleTalk допустила, что в ситуации, когда мужчина бьет женщину, могут быть виноваты сами представительницы прекрасного пола.

«Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — заявила Регина.

Это мнение вызвало критику среди пользователей сети, подчеркнув, что она не имеет права оправдывать насильников. Также появилось требование лишить ее звания «Женщина года».

В ответ на это, как сообщал ранее 5-tv.ru, ведущая записала видеообращение к фанатам, в котором извинилась за некорректные формулировки и призналась, что всегда была против домашнего насилия.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и любого насилия в принципе», — подчеркнула теледива.

Подписчики журнала разделились на два лагеря.

«Это очень правильно. Молодцы Гламур. И значит Вы не только про гламур», — написали одни.

«Нет, не поддержу!!!!!» — ответила вторая сторона.

Тема домашнего насилия в последние дни стала остро обсуждаться на фоне громких звездных разводов, где жены обвинили своих супругов в применении насилия. Последний скандал коснулся актерской семьи Аглаи Муцениеце и Агата Муцениеце. Многие рассмотрели в этой истории пиар-ход.