Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Правда или пиар-ход?

Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии. Неужели актер действительно поднял руку на супругу? Почему он довел до слез своих детей? Есть ли у Прилучного проблемы с алкоголем? И как девушка мстит неверному мужу за измены? Только в программе «Светская Хроника».

Агата Муцениеце выложила в соцсетях со страницы своей мамы пугающее видео. Якобы во время карантина ее муж Павел Прилучный устроил дома пьяный дебош и избил ее.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднял на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить», — поделилась Агата на своей социальной странице.

Ранее в СМИ уже была информация, что Прилучный распускает кулаки не только в своих фильмах, но и в семейной жизни.

Муцениеце: «Если я не скажу это сейчас, это опять замолчится, все опять прикроется. Человек опять будет нормальным. Он реально десять дней не просыхает. Пьет алкоголь в немеренных количествах».

Неужели знаменитый актер ушел в запой? И что могло стать причиной срыва?

Карьера Павла сейчас идет в гору: например, он ведет онлайн-дневник съемок у легендарного режиссера — Тимура Бекмамбетова. Ради этой роли, по словам актера, он худеет на 39 килограммов.

«Килограммы сбрасывать очень тяжело. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть», — рассказал Прилучный в интервью программе «Светская хроника».

Для Павла привычно сниматься в тяжелых условиях и даже получать травмы на съемочной площадке. Но могло ли голодание стать причиной нервного срыва?

А может, причиной агрессии стало все же поведение самой Агаты Муцениеце? В СМИ писали: Агата Муцениеце подружилась с любовницей мужа, актрисой Дарьей Мороз.

«Ладно ребят. На самом деле мы с Дашей хотели сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно. Я вот недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне», — рассказала в видеоролике Муцениеце.

Неужели Агата готова пиариться за счет любой «горячей» темы? На данный момент представительница Павла Прилучного отказывается давать любые комментарии о ситуации.

Екатерина Сычева, представительница Прилучного: «Все неправда вообще, потому что я никаких комментариев совсем не давала. Ни Паша, ни я. Мы не даем никаких комментариев».

Сергей Жорин, адвокат: «Если она хочет привлечь его к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, она должна, кроме этого видео, которое, естественно, не является доказательством, должна обратиться в травмпункт, снять побои. Потом должным образом обратиться в правоохранительные органы».

На сторону Павла Прилучного встали многие артисты, в том числе актриса Настасья Самбурская. По ее мнению, видео Агаты — всего лишь пиар-ход в поддержку ее новых интернет-проектов:

«Разведись и иди работать, а то у всех равзеденок под одно заточка, вынести на всеобщее обозрения свои *** рыдания и рекламу потом подороже продавать».

Андрей Разин, создатель группы «Ласковый май», тоже выступил в поддержку Павла и даже посвятил этому целый пост на своей странице в соцсети:

«Прошу ни журналистов, ни других людей не поддаваться на ту провокацию, которую устроила супруга Павла Прилучного. Все, что она говорит, что якобы ее кто-то бьет (Паша — бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют), что якобы над ней кто-то издевается — это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину».

Супруги еще не оформили развод официально. В случае, если пара не заключала брачный договор, Агата Муцениеце может претендовать на половину общего имущества.

Жорин: «При разводе она может претендовать на половину имущества, которое было нажито совместно, и на алименты. Учитывая, что у них двое детей она может претендовать на 1/3 всех доходов».

Пара и раньше собиралась разводиться, но тогда отношения удалось сохранить. В этот раз, похоже, все серьезно: Агата перекрыла новым рисунком татуировку обручального кольца, которое символизировало их неразрывную связь с Прилучным.