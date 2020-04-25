Четыре женских имени, обладательницы которых не изменяют партнерам

Всех их объединяют определенные черты характера.

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Именологи вычислили женские имена, у обладательниц которых желание изменить партнеру стремится к нолю. Всех их объединяют такие черты характера как самодостаточность, требовательность к себе и возлюбленному, а также честность.

Агата

Перевод с древнегреческого означает «добрая», «хорошая». Такое редкое для России имя привлекает к его носительнице многих поклонников. Но уверенная в себе Агата не спешит, и тщательно подходит к выбору избранника. Вступив в отношения, она полностью отдается чувствам и того же требует от партнера. Если же узнает об измене — это человек навсегда окажется вычеркнутым из ее жизни.

Алевтина

Популярное в Российской империи имя сейчас встречается не так уж часто. Эти девушки любознательны, целенаправленны, готовы к различным подвигам, знают, как произвести впечатление. Не любят сплетен за спиной, а более всего — предательство и ложь. Преданные, уверенные в себе, от любимого человека хотят одного — чтобы к ним относились так же, как они сами.

Валентина

Эмоциональные, добродушные девушки, с ними никогда не бывает скучно. Они настолько честны, что если угаснут чувства, то они сначала прекратят отношения с партнером, и лишь затем задумаются о новых.

Галина

Носители данного имени стремятся к гармонии — спокойной и тихой жизни, без конфликтов, споров, выяснения отношений. Поэтому со своим мужчиной честные. Галина не выступает провокатором конфликтов, всегда следит за собственным поведением, а также репутацией. В отношениях с любимым человеком — закрыта, обожает романтику, мало кому рассказывает о любви и нежности к человеку, к которому она что-то испытывает.

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