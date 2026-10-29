«Хватит мне красоток»: Дибров назвал главное качество идеальной жены

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Привлекательность девушки для шоумена не играет важную роль.

Что Дмитрий Дибров ценит в женщинах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дмитрий Дибров посоветовал выбирать в жены собеседниц, а не красавиц

Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что в спутницы жизни следует выбирать не красавиц, а интересных собеседниц. Об этом он рассказал изданию Super.ru на премьере сериала «Красота».

Шоумен отметил, что в вопросе выбора супруги для него главное — способность женщины поддержать разговор, а привлекательность отходит на второй план. Он подчеркнул, что его возлюбленная Екатерина соответствует таким требованиям.

«Выбирая женщин, выбирая супругу, прежде всего выбирай собеседницу. Это качество тебе понадобится чаще остальных. Хватит мне красоток, понимаешь. Катя ослепительно красива, но при этом она собеседница», — сказал Дмитрий.

При этом о свадьбе и новых детях пара пока не думает. Дибров уточнил, что у них на двоих шестеро детей: трое у Екатерины и трое у него от предыдущего брака. Он добавил, что сначала стоит поставить их на ноги, а затем уже задумываться о пополнении.

Ранее Дмитрий в беседе с 5-tv.ru заявил, не боится позднего отцовства и готов завести ребенка даже после 80 лет.

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