Звезда фильмов «Терминатор» Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой. Старшая дочь актера — писательница Кэтрин и ее супруг Крис Прэтт ждут ребенка, сообщает People.

30-летнюю женщину с округлившимся животом недавно заметили во время прогулки. По данным источников издания, долгожданное радостное событие в семье ожидается в конце 2020 года.

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» 8 июня 2019 года. Свадьба Кэтрин и Криса Прэтта состоялась на роскошном ранчо Сан-Исидро в Монтесито с видом на Тихий океан. Невеста прибыла на торжественную церемонию под руку со своим знаменитым отцом.

Кроме «Терминатора», среди гостей на свадьбе были замечены мать невесты Мария Шрайвер и шестилетний сын Криса Прэтта от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Безруков с шуруповертом наперевес передал привет Шварценеггеру.