Безруков с шуруповертом наперевес передал привет Шварценеггеру
Поклонникам этот снимок навеял воспоминания о его герое Саше Белом из «Бригады».
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Популярный российский актер Сергей Безруков время в самоизоляции проводит весьма продуктивно. Артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует с шуроповертом в руках. Очевидно, кинозвезда решил что-то починить или смастерить в собственном доме.
На снимке Сергей Безруков изобразил весьма суровое выражение лица. Актер принял такую позу, будто бы позирует вовсе не со строительным инструментом, а с боевым оружием. В связи с этим, артист передал привет коллеге по цеху и звезде боевиков — Арнольду Шварценеггеру.
«Домашний „COMMANDOS“. Привет, Арни! (Schwarzenegger). Работаем по дому… Семья довольна. Самоизоляция с пользой!» - подписал пост знаменитость.
Поклонники актера пришли в восторг от брутального образа любимца на фото. Многие фанаты сразу вспомнили кумира Сашу Белого из легендарной «Бригады», роль которого сыграл Сергей Безруков. Однако некоторые подписчики все же не удержались от ироничных замечаний по поводу «переквалификации» любимца.
«Прямо — стоять, бояться»;
«Бригада!»
«Подработку не берете?»
«Так и переквалифицироваться недолго из актера в мастера по дому», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков в самоизоляции начал писать картины.
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