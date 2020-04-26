Глюкоза записала «домашний» клип на новую песню
Фанаты пришли в восторг от музыкального ролика. Певица пообещала — она обязательно снимет официальную версию.
Фото: Instagram @glukozamusic
Самоизоляция во время пандемии коронавируса диктует представителям отечественного шоу-бизнеса свои условия. Так, популярная певица Глюкоза записала, по ее словам, «домашний вариант клипа» на свою новую песню «Заноза». Результатом творческого процесса исполнительница поделилась в Instagram. На опубликованных кадрах поп-дива сидит на мерцающей музыкальной колонке и поет в микрофон. На ней надеты сексуальные кожаные брюки и откровенный черный топ.
«Я на самом деле в восторге от находчивости людей и таланта снимать видосы просто и со вкусом. Сегодня подурачилась, но думаю, что клип на трек „Заноза“ надо все-таки замутить!» — написала знаменитость в микроблоге.
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Поклонники высоко оценили импровизированный клип Глюкозы. В комментариях под постом поп-диву похвалили ее звездные коллеги — модель Лена Перминова и певица Лена Темникова. Однако фанаты восторгались не только новой музыкальной композицией, но и потрясающим внешним видом артистки.
«От вас такое добро идет, что любая песня хороша»;
«Чудо, как хороша!»
«Домашний вариант классный, настоящий!»
«Боже, какая же крутая! И ты и песня, и клип», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже.
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