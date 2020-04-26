Лолита рассказала о роковой ошибке, которая привела к бесплодию

Российская певица Лолита Милявская на передаче Максима Галкина откровенно рассказала историю о том, почему не может иметь детей.

По словам певицы, все произошло на съемках клипа «Баден-Баден» в далеком 1994 году. Музыкальное видео нужно было снимать в воде, температура которой была ниже 12 градусов.

«Это был павильон на ВДНХ, минус 26 градусов, люди в шапках…», — вспомнила исполнительница.

В результате Лолита не только получила переохлаждение, но и чуть не утонула — огромный парик для съемок, намокнув в воде, начал тянуть звезду ко дну. Жизнь поп-дивы удалось спасти, но со здоровьем у нее возникли серьезные проблемы.

«После этого я попала на операционный стол с внематочной беременностью. С этого начались мои большие классные женские приключения. Вот этот „подвиг“ стоил мне возможности деторождения. Я бы сейчас не делала таких экспериментов!» — призналась артистка.

Лолита Милявская в 1998 году стала мамой девочки Евы. Некоторые утверждают, что исполнительница взяла ребенка из детского дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый избранник Лолиты Милявской снова оказался моложе нее.