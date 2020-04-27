Башаров рассказал, как поднял руку на бывшую жену

Брак Марата Башарова и Екатерины Архарову разрушился из-за супруги, заявил 45-летний актер во время шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Пара сыграла пышную свадьбу в мае 2014 года, а уже в октябре Екатерина попала в больницу. Девушка обвинила мужа в том, что он нанес ей побои, и в том числе сломал нос. В марте 2015-го они развелись.

По словам Башарова, до свадьбы он не знал о тяге Екатерины к алкоголю. Позже он отмечал, что Архарова теряет контроль над собой, когда выпьет. Ему даже приходилась запирать девушку. Иногда она якобы лезла с другими в драку, скандалила и выходила на сцену нетрезвая.

Наконец, наступил момент, когда Башаров позвонил ее родителям и предложил забрать их дочь. Месяц они не виделись. За это время актер принял решение разойтись. Екатерина приехала к нему в загородный дом. Там, как уверяет Марат, он предложил ей подать на развод, а супруга устроила очередной скандал.

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика», — рассказал актер.

После этого разразился скандал, но его жертвой выступил Башаров, как подчеркивает он сам. Екатерина и родственники рассказали об избиении на телевидении. В той передаче принял активное участие и народный артист Эммануил Виторган — дядя Архаровой. Как утверждает Марат, звезда экрана согласился на это за деньги, тогда как сам почти не связан родством с девушкой и ее отцом, которого называет своим троюродным братом.

О пристрастии к спиртному самого Башарова не раз говорили его бывшие жены и коллеги. По словам знакомых, именно тяга Марата к зеленому змию разрушила все его брачные союзы, пишет KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров опубликовал видео ссоры с бывшей женой.