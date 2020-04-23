Бывшая жена телеведущего обвинила его в алкогольном опьянении и угрожала, что вызовет полицию.

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Фото, видео: Instagram @marabash1

Актер и телеведущий Марат Башаров выложил в своем Instagram видео, где он ссориться с бывшей женой — Елизаветой Шевырковой. Девушка оставила своего сына Марселя с ведущим и вернулась, чтобы забрать мальчика домой. Однако, видимо, застала неприятную сцену — судя по ее обвинениям, Марат пил при ребенке.

«Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь?! Ты психику одному ребенку сломал, хочешь и моему?! Не дам!» — кричит Шевыркова.

При этом Башаров спрашивает — «Ты ударила папу?». Видимо, девушка не сдержала эмоций и подняла на него руку. В конце видео Шевыркова не выдерживает и обзывает бывшего, что вернется с полицией.

«Ну, это — мама!!! У Лизы! Мама, прилетела из Испании!!!» — так подписал видео Башаров.

Подписчики телеведущего недоумевают — зачем он опубликовал такое видео в социальной сети на всеобщее обозрение?

«Хорошая мама! А зачем Вы выкладываете это? Лишнее подтверждение, что с Вами нельзя оставлять ребенка»;

«Зря, конечно, не надо выставлять на всеобщее обозрение, будьте умнее»;

«Семейный скандал… а зачем его снимать и выставлять? Больше похоже на провокацию», — прокомментировали пользователи.

Однако некоторые из фолловеров Башарова поддержали его в этой ситуации и посчитали, что Лиза ведет себя неправильно.

«Что бы он ни сделал, нормальная мать не будет устраивать концерт при ребенке. Разбираться взрослые должны сами. Бедный малыш»;

«А до этого она не боялась Вам сына оставлять? Странно, а теперь видно или на передачу метит или денежки закончились. Вот и создает ситуацию», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Башаров заявил о верности всем своим женам.

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