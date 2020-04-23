«Ты напился с ребенком!» — Марат Башаров опубликовал видео ссоры с бывшей женой
Бывшая жена телеведущего обвинила его в алкогольном опьянении и угрожала, что вызовет полицию.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
«Чудо, а не мама!» — Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном
Фото, видео: Instagram @marabash1
Актер и телеведущий Марат Башаров выложил в своем Instagram видео, где он ссориться с бывшей женой — Елизаветой Шевырковой. Девушка оставила своего сына Марселя с ведущим и вернулась, чтобы забрать мальчика домой. Однако, видимо, застала неприятную сцену — судя по ее обвинениям, Марат пил при ребенке.
«Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь?! Ты психику одному ребенку сломал, хочешь и моему?! Не дам!» — кричит Шевыркова.
При этом Башаров спрашивает — «Ты ударила папу?». Видимо, девушка не сдержала эмоций и подняла на него руку. В конце видео Шевыркова не выдерживает и обзывает бывшего, что вернется с полицией.
«Ну, это — мама!!! У Лизы! Мама, прилетела из Испании!!!» — так подписал видео Башаров.
Подписчики телеведущего недоумевают — зачем он опубликовал такое видео в социальной сети на всеобщее обозрение?
«Хорошая мама! А зачем Вы выкладываете это? Лишнее подтверждение, что с Вами нельзя оставлять ребенка»;
«Зря, конечно, не надо выставлять на всеобщее обозрение, будьте умнее»;
«Семейный скандал… а зачем его снимать и выставлять? Больше похоже на провокацию», — прокомментировали пользователи.
Однако некоторые из фолловеров Башарова поддержали его в этой ситуации и посчитали, что Лиза ведет себя неправильно.
«Что бы он ни сделал, нормальная мать не будет устраивать концерт при ребенке. Разбираться взрослые должны сами. Бедный малыш»;
«А до этого она не боялась Вам сына оставлять? Странно, а теперь видно или на передачу метит или денежки закончились. Вот и создает ситуацию», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Башаров заявил о верности всем своим женам.
Читайте также
34%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?