Восточную Африку атаковали полчища саранчи — жуткое видео
По мнению зоологов, нашествие насекомых может привести к гуманитарной катастрофе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gioia Forster; 5-tv.ru
Настоящее бедствие в эти дни терпит Восточная Африка. Сомали, Эфиопию, Кению, Уганду и Южный Судан атаковали полчища саранчи. Такого, по словам местных жителей, не было последние 70 лет.
Насекомые полностью покрыли поля, дороги и населенные пункты. Ситуацию осложняет то, что на фоне COVID-19 нехватка продовольствия — последнее, к чему готов континент.
Зоологи говорят, это только первая волна, будет и вторая, что приведет к гигантской гуманитарной катастрофе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем россиян хотят накормить продуктами с панцирем саранчи.
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