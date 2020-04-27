Настоящее бедствие в эти дни терпит Восточная Африка. Сомали, Эфиопию, Кению, Уганду и Южный Судан атаковали полчища саранчи. Такого, по словам местных жителей, не было последние 70 лет.

Насекомые полностью покрыли поля, дороги и населенные пункты. Ситуацию осложняет то, что на фоне COVID-19 нехватка продовольствия — последнее, к чему готов континент.

Зоологи говорят, это только первая волна, будет и вторая, что приведет к гигантской гуманитарной катастрофе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем россиян хотят накормить продуктами с панцирем саранчи.