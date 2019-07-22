Репортаж: зачем россиян хотят накормить продуктами с панцирем саранчи

Россиян накормят панцирями саранчи. Именно из них получают хитин, на основе которого биотехнологи начали разрабатывать пищевую добавку.

Как ни странно, именно в Советском Союзе, причем еще в XX веке, активно стали внедрять в производство куда более мощное вещество — «хитозан». Так что все нынешние новомодные «хитиновые диеты», обещающие сброс до шести кило лишнего веса в месяц даже не за счет поедания жучков-червячков, а просто — через употребление обычных капсул с порошком-хитозаном — не что иное, как хорошо забытое старое.

Найти ее, как ожидается, можно будет в колбасе и в полуфабрикатах, а также в молочной продукции и даже в хлебе. Кому это должно пойти на пользу, и какая связь с рогами и копытами — выяснял Георгий Гривенный.

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