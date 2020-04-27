Формы Деми Роуз не дают покоя ее поклонникам, чтобы она ни примерила. Как правило, модель предпочитает минимум одежды и фотосессии в стиле «ню». Но на этот раз «британская Кардашьян» доказала, что ей не обязательно сниматься топлес и в мини-бикини, чтобы раззадорить подписчиков в Instagram.

Модель выложила фото, на котором стоит спиной в элегантном вечернем платье черного цвета. И хотя этот колор имеет свойство сглаживать контуры тела, наряд подает фигуру Роуз во всей красе. Цифры говорят сами за себя. За девять часов снимок собрал 280 тысяч «лайков». Комментарии под ним оставили больше двух тысяч пользователей. Правда, немалую долю из них составили одинокие девушки, превратившие страничку модели в доску объявлений. Но звезда Instagram не возражала.

«Что бы ты ни делал, делай это с любовью», — философично изрекла Деми.





Instagram @demirose

«Что ж, я разглядываю твои фото с любовью!»

«Ты очень стильная!»

«Самая милая картинка!»

«Как всегда, бесподобная!»

«Эти изгибы незаконны», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» подразнила поклонников пышными формами.