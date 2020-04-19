Девушка снялась обнаженной, оставив на себе только полотенце на голове.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @demirose

Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих соблазнительных форм, не дает поклонникам спокойно спать. Девушка, прославившаяся своей страстью к фотосессиям на грани, и сейчас решила не останавливаться.

В сторис на своей странице в Instagram звезда выложила фото, на котором сидит абсолютно нагая на подоконнике, держа в руках бокал с коктейлем, спиной к камере. Единственным предметом одежды на ней можно условно считать полотенце, которым замотана голова модели. Грудь Деми Роуз прикрывает рукой, зато зрителям прекрасно видны очертания ее «вторых 90».

«Always tequila (всегда текила)», — подписала кадр модель.

Instagram @demirose

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 25-летняя «Британская Кардашьян» разместила в Instagram фото из ванны, в которой она стоит на коленях спиной к объективу. Из одежды на ней — лишь стринги-«веревочки». Поклонники девушки пришли в восторг, отметив, что «надо бы погорячее, да некуда».

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
Бубны и четки против коронавируса: как маги и колдуны наживаются на доверчивых гражданах
22:34
Глава Минздрава назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения
22:17
Наталья Штурм опровергла слухи о якобы неудавшемся романе с Никасом Сафроновым
22:04
«Британская Кардашьян» подразнила поклонников пышными формами
21:51
Следственный комитет начал проверку по факту смерти москвички на лавке у дома
21:38
«Началова тоже перчатки носила»: фанаты обеспокоены здоровьем Алены Шишковой

Сейчас читают

После скандала с избиением Муцениеце удивила фанатов нежным фото с Прилучным
«Наташ, мы там все уронили»: как мем про котов стал символом всех проблем
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок