«Британская Кардашьян» подразнила поклонников пышными формами
Девушка снялась обнаженной, оставив на себе только полотенце на голове.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих соблазнительных форм, не дает поклонникам спокойно спать. Девушка, прославившаяся своей страстью к фотосессиям на грани, и сейчас решила не останавливаться.
В сторис на своей странице в Instagram звезда выложила фото, на котором сидит абсолютно нагая на подоконнике, держа в руках бокал с коктейлем, спиной к камере. Единственным предметом одежды на ней можно условно считать полотенце, которым замотана голова модели. Грудь Деми Роуз прикрывает рукой, зато зрителям прекрасно видны очертания ее «вторых 90».
«Always tequila (всегда текила)», — подписала кадр модель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 25-летняя «Британская Кардашьян» разместила в Instagram фото из ванны, в которой она стоит на коленях спиной к объективу. Из одежды на ней — лишь стринги-«веревочки». Поклонники девушки пришли в восторг, отметив, что «надо бы погорячее, да некуда».
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