О разрушении айсберга А-68 свидетельствуют снимки со спутника.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Shiping; 5-tv.ru

Самый большой в мире айсберг начал разрушаться. Об этом свидетельствуют снимки со спутника. Айсберг А-68 дрейфует у берегов Антарктиды.

Недавно от него откололся кусок площадью 175 квадратных километров. Специалисты уверены, что это начало распада гигантской ледяной платформы.

А-68 откололся от Антарктиды больше двух лет назад. Тогда его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров — как у королевства Бруней. За прошедшее время он существенно потерял в размерах, и может распасться на несколько частей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как синоптик объяснил отсутствие угрозы человечеству из-за глобального потепления.

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