В Антарктиде начал разрушаться крупнейший в мире айсберг — видео
О разрушении айсберга А-68 свидетельствуют снимки со спутника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Shiping; 5-tv.ru
Самый большой в мире айсберг начал разрушаться. Об этом свидетельствуют снимки со спутника. Айсберг А-68 дрейфует у берегов Антарктиды.
Недавно от него откололся кусок площадью 175 квадратных километров. Специалисты уверены, что это начало распада гигантской ледяной платформы.
А-68 откололся от Антарктиды больше двух лет назад. Тогда его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров — как у королевства Бруней. За прошедшее время он существенно потерял в размерах, и может распасться на несколько частей.
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