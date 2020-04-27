Самый большой в мире айсберг начал разрушаться. Об этом свидетельствуют снимки со спутника. Айсберг А-68 дрейфует у берегов Антарктиды.

Недавно от него откололся кусок площадью 175 квадратных километров. Специалисты уверены, что это начало распада гигантской ледяной платформы.

А-68 откололся от Антарктиды больше двух лет назад. Тогда его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров — как у королевства Бруней. За прошедшее время он существенно потерял в размерах, и может распасться на несколько частей.

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