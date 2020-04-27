«Потрясающе»: Мила Йовович в самоизоляции выращивает помидоры

Чем только ни занимаются звезды в самоизоляции! Пока одни постят селфи в пышных нарядах или запускают челленджи, другие отдаются домашним заботам и даже открывают для себя новые виды хобби. Голливудская актриса Мила Йовович показала фанатам в Instagram, как занимает освободившееся от съемок время выращиванием овощей. Кстати, психологи называют это занятие одним из лучших средств от депрессии во время самоизоляции.

«Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело. В последние несколько недель я сажала травы и некоторые великолепные сорта томатов, которые только-только прорастали. Сегодня я пересаживала некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали сильнее, прежде чем сажать их на улице», — рассказала актриса.

Instagram @millajovovich

Многие поклонники порадовались за Йовович и рассказали, что тоже начали увлекаться садоводством. Они желали звезде успеха в ее новом хобби, делились секретами и расспрашивали о нюансах этого занятия.

«Мила, ваши растения выглядят потрясающе. Я буду держать пальцы, что у нас обоих получатся отличные овощи!»

«Я также посадил семена кинзы, перца и полевых цветов. А теперь мои перцы цветут!»

«Потрясающе!»

«Какую систему светодиодного освещения вы используете?»

«Где вы берете семена?» — засыпали вопросами актрису поклонники.

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