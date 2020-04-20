«Христос Воскрес»: Мила Йовович учит детей православным пасхальным традициям

Мать троих детей, американская актриса Мила Йовович поделилась с подписчиками в Instagram видео, как ее дочери празднуют вместе с ней православную Пасху. В роликах девочки бьют яйца и задувают свечу на куличе. При этом слышно, как звездная мама учит их говорить по-русски традиционные фразы этого праздника — «Христос Воскрес» и «Воистину Воскрес».

«Счастливой православной Пасхи всем! Вот несколько видеофильмов о девочках, исповедующих некоторые русские / украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему… Спасибо моей подруге @ingakosinova за прекрасный пасхальный кулич!» — написала Йовович.

Среди поклонников актрисы пришли в восторг и русскоязычные пользователи, и англоговорящие.

«Вау! Такие сладкие!»;

«Обожаю их»;

«Как приятно слышать Ваши слова на русском языке»;

«Так приятно это видеть!!! С праздником!» — написали фолловеры.

Не так давно Мила Йовович стала мамой в третий раз. Она с радостью показывает свою малютку, а недавно, как писал 5-tv.ru, актриса выложила новые фото со своей двухмесячной дочкой Ошин и рассказала, как та взрослеет.