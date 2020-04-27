Росархив опубликует данные о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны

Федеральное архивное агентство (Росархив) представит масштабный виртуальный проект, открывающий доступ к документам о преступлениях нацистов в СССР в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал глава ведомства Андрей Артизов, информация станет доступна в День Победы.

Кроме того, в мае в электронном виде будет представлена первая часть коллекции архивных документов об обстановке накануне Второй мировой войны.

«Это будет сделано на информационных ресурсах Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Мы это делаем в дружеском союзе, контент собираем мы, архивисты России, а информационный ресурс предоставляет Президентская библиотека», — цитирует ТАСС Артизова.

Глава Росархива отметил, что данные о Второй мировой войне рассредоточены по огромному количеству архивов — и в мире, и в России.

«Речь идет о том, чтобы наиболее важные, ценные документы, которые раскрывают предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги, сформировать в одной коллекции. Надо постараться сделать так, чтобы они были доступны на разных языках, в том числе и на английском. И надо сделать документы общедоступными, тогда будет отражена реальная правда о войне», — отметил он.

Артизов добавил, что представленная коллекция включит, в том числе все основные документы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа.

«Ценность проекта в его комплексности, в том, что собраны политические, разведывательные, дипломатические документы, наконец, трофейные документы, документы из архивов Англии, Соединенных Штатов. Дальше все это будем пополнять, — рассказал он. — Документы создают комплексную картину, и это все в исторической последовательности, показывают реально, что происходило в 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 и 1939 годах. Потому что невозможно понять, что случилось в августе 1939 года, не зная, что было перед этим. И тот, кто хочет услышать, кто владеет возможностями внимательно и вдумчиво читать, тот получит, в том числе и много новой информации, потому что в этой коллекции не меньше, чем половина документов, будет опубликована впервые».

27 апреля Росархив представил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне виртуальный проект «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Все интересующиеся, в частности, впервые смогут ознакомиться с перепиской лидеров трех великих держав — участниц антигитлеровской коалиции.

Ранее стали известны детали военных преступлений финских фашистов в Карелии.